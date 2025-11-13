DAX24.051 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.016 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,20 +0,8%Gold4.209 +0,3%
Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag ins Plus

13.11.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 17,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
14,62 EUR -0,38 EUR -2,53%
Charts|News|Analysen
Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 17,57 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,63 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.593.872 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD. Mit einem Zuwachs von 3,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 45,65 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 04.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 874,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 19.02.2026 gerechnet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,619 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

