Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag tiefer

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 15,02 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 15,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 14,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.052.290 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,13 USD an. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,55 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,42 Prozent.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 04.11.2025 vor. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 78,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 874,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,599 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

