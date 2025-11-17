Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 14,83 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,9 Prozent auf 14,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,55 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 15,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.061.457 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,13 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,55 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 35,58 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 874,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,599 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

