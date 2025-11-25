Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 15,18 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Rivian Automotive-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 15,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,35 USD. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 14,90 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 508.346 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 18,13 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 19,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 31,75 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 04.11.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 874,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,569 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

