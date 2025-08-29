Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 101,82 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Robinhood-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 101,82 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 97,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.731.946 Robinhood-Aktien umgesetzt.
Bei 117,69 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 15,59 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 997,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,00 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,63 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt
Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Robinhood
Analysen zu Robinhood
Keine Analysen gefunden.