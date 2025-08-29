Robinhood Aktie News: Robinhood tendiert am Nachmittag schwächer

DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.024 -1,1%Nas21.069 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 101,82 USD ab.

Die Robinhood-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 101,82 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 97,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.731.946 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 117,69 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 15,59 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 997,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

