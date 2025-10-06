DAX24.426 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.897 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,06 +1,1%Gold3.954 +1,7%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag tiefer

06.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 147,47 USD ab.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 147,47 USD ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 146,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 153,00 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.213.981 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 153,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,31 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 22,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 997,00 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 688,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Robinhood.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,69 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

