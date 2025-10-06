DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.966 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,52 +1,8%Gold3.963 +2,0%
Robinhood im Blick

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verliert am Montagabend

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Robinhood-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 148,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
125,00 EUR -1,74 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Robinhood-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 148,21 USD. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 146,60 USD. Bei 153,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 3.398.401 Aktien.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Am 05.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 84,74 Prozent wieder erreichen.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

