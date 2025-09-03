Robinhood Aktie News: Robinhood verteuert sich am Abend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 104,03 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 104,03 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 104,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.908.030 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei 117,69 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 11,61 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 18,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 456,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 997,00 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen