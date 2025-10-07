Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Robinhood

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 143,99 USD.

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 143,99 USD abwärts. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 142,14 USD. Bei 146,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.073.872 Stück.

Bei einem Wert von 153,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Mit einem Zuwachs von 6,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 22,73 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 84,21 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 997,00 Mio. USD gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

