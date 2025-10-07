Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Robinhood am Abend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Robinhood legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 144,54 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 144,54 USD. Bei 147,12 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.772.848 Robinhood-Aktien.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,73 USD am 08.10.2024. Mit Abgaben von 84,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,00 Mio. USD – ein Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinhood 688,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Robinhood dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,69 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar