Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood stabilisiert sich am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 152,52 USD an der Tafel.

Die Robinhood-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 152,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 153,51 USD. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 151,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,58 USD. Bisher wurden via NASDAQ 719.233 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 153,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). 0,86 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 23,00 USD. Mit Abgaben von 84,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 997,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 05.11.2025 gerechnet. Robinhood dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

