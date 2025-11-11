DAX24.058 +0,4%Est505.714 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.347 -0,8%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,96 +1,4%Gold4.111 -0,1%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Dienstagnachmittag mit Verlusten

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 131,67 USD.

Das Papier von Robinhood gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 131,67 USD abwärts. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 131,35 USD nach. Bei 133,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 658.848 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 16,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 77,46 Prozent sinken.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.11.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 643,00 Mio. USD eingefahren.

Die Robinhood-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

