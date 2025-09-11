Robinhood Aktie News: Robinhood am Abend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 115,56 USD abwärts.
Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 115,56 USD. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 114,05 USD. Bei 117,95 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.924.700 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 123,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 6,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 459,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 997,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
