Kursentwicklung im Fokus

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Robinhood am Abend unter Druck

13.11.25 20:23 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Robinhood am Abend unter Druck

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,5 Prozent auf 120,30 USD.

Robinhood
103,82 EUR -11,22 EUR -9,75%
Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 9,5 Prozent auf 120,30 USD ab. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 119,48 USD ein. Bei 130,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.413.230 Robinhood-Aktien.

Bei 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 75,33 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 99,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 643,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

