Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 134,57 USD ab.

Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,3 Prozent auf 134,57 USD ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 133,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.321.778 Robinhood-Aktien.

Bei 153,83 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 14,31 Prozent zulegen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Robinhood 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 997,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Robinhood im Jahr 2025 1,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

