Robinhood Aktie News: Robinhood am Montagabend mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 114,95 USD.

Die Robinhood-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 114,95 USD. Bei 116,53 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 112,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,04 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 4.952.507 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 123,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 6,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 434,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 997,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Robinhood-Aktie.

