Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Abend ab

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 134,78 USD ab.

Das Papier von Robinhood befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 134,78 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 134,13 USD. Mit einem Wert von 138,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.139.414 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 153,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 486,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,91 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Am 04.11.2026 wird Robinhood schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,74 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

