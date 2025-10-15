DAX24.204 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.779 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
So bewegt sich Robinhood

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

15.10.25 16:08 Uhr

15.10.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
119,24 EUR 2,98 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Bei 138,42 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 138,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 698.378 Stück.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 83,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Robinhood-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

