Robinhood Aktie News: Robinhood zieht am Nachmittag an

Kurs der Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 118,78 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 118,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 118,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,17 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.039.560 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Bei 123,43 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 3,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 22,06 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 81,43 Prozent Luft nach unten.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,91 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,64 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

