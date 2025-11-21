Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag mit Aufschlag

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 107,84 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 107,84 USD zu. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 109,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.729.387 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 153,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 72,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 05.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 643,00 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Robinhood am 18.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,01 USD je Robinhood-Aktie.

