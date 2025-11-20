DAX23.506 +1,5%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.136 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,29 +1,0%Gold4.084 +0,1%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Nachmittag stärker

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 119,54 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 119,54 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,63 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 121,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 994.947 Robinhood-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 75,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.11.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,17 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 643,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Robinhood veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,01 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

