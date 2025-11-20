DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.206 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.077 ±-0,0%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verliert am Donnerstagabend kräftig

20.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 9,7 Prozent auf 106,71 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 9,7 Prozent auf 106,71 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,70 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,53 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.337.333 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 259,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 05.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,61 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 99,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 643,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 2,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

