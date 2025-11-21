Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gewinnt am Abend an Boden

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Robinhood-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 108,80 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 108,80 USD zu. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 109,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.355.068 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,83 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,39 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 29,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 72,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 643,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,01 USD fest.

