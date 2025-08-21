Robinhood Aktie News: Robinhood am Abend im Plus

Blick auf Robinhood-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt sprang die Robinhood-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 109,91 USD zu.

Das Papier von Robinhood konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 109,91 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,88 USD zu. Bei 105,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.176.488 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,69 USD. 7,08 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,71 USD am 07.09.2024. Mit einem Kursverlust von 82,98 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Robinhood ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 997,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

