Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood zeigt sich am Abend freundlich

Robinhood im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Robinhood. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 139,52 USD zu.

Das Papier von Robinhood legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 139,52 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 142,18 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,99 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 3.860.563 Aktien.

Bei 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 9,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (23,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Robinhood am 05.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf