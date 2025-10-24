DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold4.130 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Robinhood im Blick

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood steigt am Freitagnachmittag stark

24.10.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood steigt am Freitagnachmittag stark

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 141,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
118,82 EUR 3,48 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 141,72 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,96 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.569.651 Stück.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD. Gewinne von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,00 USD. Mit Abgaben von 83,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Diese Aktien sind betroffen

Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung