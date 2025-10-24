Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood steigt am Freitagnachmittag stark

Robinhood im Blick

Die Aktie von Robinhood gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 141,72 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Robinhood zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,5 Prozent auf 141,72 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,96 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 1.569.651 Stück.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD. Gewinne von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,00 USD. Mit Abgaben von 83,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 USD je Robinhood-Aktie.

