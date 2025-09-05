Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 268,40 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 268,40 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 268,40 CHF. Bei 274,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224.585 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 14,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,77 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

