Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittag Verluste

09.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 269,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
269,90 CHF -0,20 CHF -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 269,00 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 268,30 CHF. Mit einem Wert von 269,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 63.856 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,77 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,88 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: Hätte sich ein Investment in Roche vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Roche-Aktie zieht deutlich an: EU-CE-Kennzeichen für Susvimo-Abgabeplattform erhalten

Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

