Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 269,00 CHF.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 269,00 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 268,30 CHF. Mit einem Wert von 269,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 63.856 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,77 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,88 CHF je Roche-Aktie.

