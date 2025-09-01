Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,79 GBP zu.

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 10,79 GBP. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,90 GBP zu. Bei 10,70 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.582.651 Rolls-Royce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 11,11 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,61 GBP erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 133,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,093 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,88 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

