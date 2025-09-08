DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag im Plus

10.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,94 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,72 EUR -0,14 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 10,94 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,02 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 666.313 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,11 GBP) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 4,72 GBP. Mit einem Kursverlust von 56,90 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

