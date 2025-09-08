Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,94 GBP zu.

Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 10,94 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,02 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 666.313 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,11 GBP) erklomm das Papier am 15.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 4,72 GBP. Mit einem Kursverlust von 56,90 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

