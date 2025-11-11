DAX23.988 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

11.11.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,65 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,28 EUR -0,22 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,65 GBP zu. Bei 11,68 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 11,64 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217.662 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 2,62 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,092 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,288 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
