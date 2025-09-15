DAX23.616 -0,6%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,76 +0,4%Gold3.698 +0,5%
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rolls-Royce

16.09.25 12:06 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 11,34 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 11,34 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Rolls-Royce-Aktie bei 11,34 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,46 GBP. Zuletzt wurden via London 1.814.085 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,54 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 4,89 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 56,86 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,88 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
13:41Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
