Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 11,30 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,40 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,33 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.973.094 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,54 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,91 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 56,51 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 9,28 GBP.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen