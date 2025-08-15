DAX24.180 -0,4%ESt505.440 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Kursverlauf

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag höher

21.08.25 12:06 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag höher

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,33 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,33 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,43 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 10,34 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1.735.668 Stück.

Bei 11,11 GBP markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,54 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,56 GBP ab. Abschläge von 55,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,090 GBP ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,34 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,283 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Rolls-Royce-Aktie haussiert: Rolls-Royce wird optimistischer für 2025

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
