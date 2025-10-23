Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 11,15 GBP zu.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,15 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,16 GBP. Bei 11,11 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 350.793 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,17 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,62 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,37 GBP angegeben.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

