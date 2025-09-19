Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,47 GBP.

Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,47 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,47 GBP. Bei 11,51 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 1.581.612 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 11,54 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Am 03.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,14 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,61 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen