So entwickelt sich Rolls-Royce

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

22.09.25 09:29 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 11,52 GBP zu.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 11,52 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,53 GBP aus. Bei 11,51 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395.251 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,54 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,22 Prozent. Am 03.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,14 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 55,36 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,61 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
