Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag nahe Vortagesniveau
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 11,51 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr bei 11,51 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,59 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,44 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,51 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 3.206.008 Stück.
Am 22.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,59 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 0,70 Prozent wieder erreichen. Bei 5,14 GBP fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 123,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,61 GBP.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
