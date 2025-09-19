DAX23.469 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.694 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,29 -0,6%Gold3.717 +0,9%
Notierung im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag nahe Vortagesniveau

22.09.25 16:11 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rolls-Royce-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 11,51 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,44 EUR -0,08 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr bei 11,51 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,59 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,44 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,51 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 3.206.008 Stück.

Am 22.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,59 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 0,70 Prozent wieder erreichen. Bei 5,14 GBP fiel das Papier am 03.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 123,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,61 GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen