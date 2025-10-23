Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,10 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 11,10 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,18 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,11 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.470.550 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 7,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 53,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,37 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

