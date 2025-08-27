Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Freitagnachmittag ins Plus

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 10,72 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 10,72 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,80 GBP. Bei 10,61 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 4.046.864 Aktien.

Bei 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2024 Kursverluste bis auf 4,56 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,47 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,34 GBP an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,288 GBP fest.

