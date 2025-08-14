DAX24.416 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,67 -0,7%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.969 +0,2%Euro1,1689 +0,3%Öl66,53 -0,5%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positivem Bewertungsergebnis

15.08.25 13:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Euroshop AG
18,78 EUR -0,26 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen, hieß es.

Wer­bung

Operativ zeigte sich hingegen ein etwas anderes Bild. Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Gestiegenen Vertragsmieten standen unter anderem einmalige Umlage- und Kosteneffekte gegenüber, hieß es.

Die im SDAX notierte Aktie schwankte am Freitag den Vormittag lang um den Vortagesschluss. Gegen Mittag baute das Papier sein Minus auf bis zu ein Prozent aus. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei leicht hinter den Schätzungen zurückgeblieben, bemerkte Kai Klose von der Privatbank Berenberg. Die Jahresziele aber schienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte. Auch Baader-Analyst Andre Remke sieht das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen. Er hob besonders das Bewertungsergebnis hervor. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert.

"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.

Wer­bung

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden./jha/nas/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Euroshop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Euroshop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

DatumRatingAnalyst
12:36Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31Deutsche Euroshop AddBaader Bank
07.08.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
12.06.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:31Deutsche Euroshop AddBaader Bank
07.08.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
15.05.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
03.04.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
28.03.2025Deutsche Euroshop AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:36Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldWarburg Research
15.05.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.04.2025Deutsche Euroshop HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.03.2023Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank
16.08.2022Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank
12.08.2022Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank
26.07.2022Deutsche Euroshop SellWarburg Research
13.06.2022Deutsche Euroshop ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Euroshop AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen