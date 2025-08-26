DAX24.091 -0,3%ESt505.385 ±0,0%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.734 -0,4%Euro1,1593 -0,5%Öl66,96 -0,4%Gold3.383 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Palantir A2QA4J PUMA 696960 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- Asiens Börsen uneins -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Steigende Mieten helfen Aroundtown - Will wieder Zukaufen

27.08.25 10:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,25 EUR -0,22 EUR -6,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) hat im ersten Halbjahr von höheren Mieten vor allem bei Hotels und den Wohnungen seiner Tochter Grand City Properties profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten trotz des Verkaufs von Immobilien leicht zu, unter dem Strich blieb wegen einer Aufwertung der Immobilien nach einem Verlust vor einem Jahr nun ein Gewinn. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der MDax-Konzern am Mittwoch. Die Aktie verlor im frühen Handel dennoch rund fünf Prozent an Wert, war zuletzt aber auch sehr stark gestiegen.

Wer­bung

Die Geschäftszahlen seien "solide, aber ohne Überraschungen", lautete ein erstes Fazit des Analysten Andre Remke von der Baader Bank. Die Neubewertung des Portfolios sei im ersten Halbjahr aber hinter seiner Erwartung zurückgeblieben. Analystin Stephanie Dossmann von dem Investmenthaus Jefferies hob das ihrer Ansicht nach schwache operative Ergebnis hervor. Das Mietwachstum auf vergleichbarer Basis sei zwar stabil, im Bürobereich aber geringer als zum Jahresstart gewesen.

In den ersten sechs Monaten kletterten die Nettomieteinnahmen leicht auf knapp 591 Millionen Euro. Die Mieten legten auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zu. Der operative Gewinn (FFO1) ging jedoch um zwei Prozent auf 150,4 Millionen Euro zurück. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen erneuten Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) an und kalkuliert mit 280 Millionen bis 310 Millionen Euro.

Unter dem Strich machte Aroundtown vor allem wegen positiven Bewertungseffekten einen Gewinn von 578 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch wegen einer Abwertung seines Immobilienportfolios einen Verlust von knapp 330 Millionen Euro verbucht.

Wer­bung

Derweil will der Immobilienkonzern nach Jahren der Bilanzschonung wieder auf Wachstum umschalten. Intern wachsen könne Aroundtown etwa durch die Neupositionierung von Hotels und den Umbau von Büros. Zudem würden die starke Liquiditätsposition und der reduzierte Verschuldungsgrad Spielraum bieten, um sich nach Zukaufmöglichkeiten umzuschauen.

Wie viele Konkurrenten hatte Aroundtown nach Jahren des Immobilienbooms längere Zeit mit den höheren Zinsen gerungen und darauf unter anderem mit dem Verkauf von Immobilien reagiert. In der ersten Jahreshälfte 2025 wechselten noch Immobilien im Wert von rund 400 Millionen Euro den Besitzer und dies in etwa zum Buchwert, wie das Unternehmen mitteilte. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen mit der Veräußerung von Immobilien seine Schulden deutlich zurückfahren.

Unterdessen gibt es im Aroundtown-Vorstand einen Wechsel. Ben David trete nach 17 Jahren als Finanzchef zurück, teilte der Immobilienkonzern weiter mit. Sein Nachfolger werde Jonas Tintelnot, der bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter sei. Die Veränderung im Vorstand sei Teil eines geordneten Führungswechsels und werde bis Ende des Jahres wirksam. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, soll David vorerst als Berater tätig bleiben./mne/nas/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
10:51Aroundtown SA NeutralUBS AG
09:46Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
09:31Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:51Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
26.06.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:51Aroundtown SA NeutralUBS AG
09:31Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
30.06.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:46Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
28.05.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.03.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
10.02.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen