RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL haussiert am Vormittag

15.09.25 09:29 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL haussiert am Vormittag

Die Aktie von RTL zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 37,80 EUR.

Aktien
RTL
37,80 EUR 2,75 EUR 7,85%
Um 09:06 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,4 Prozent auf 37,80 EUR. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 37,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 36,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 45.361 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei 37,95 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,40 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,21 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

