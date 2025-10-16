DAX24.216 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Mittag fester

16.10.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RTL. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 11:41 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 34,45 EUR. Bei 34,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 10.571 RTL-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 12,92 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 45,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,41 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

