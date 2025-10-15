RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

So entwickelt sich RTL

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 34,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 15:48 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 34,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.095 RTL-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Gewinne von 12,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 45,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,41 EUR je RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

