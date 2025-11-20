RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 33,00 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 33,00 EUR nach oben. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 32,50 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 24.262 Aktien.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Gewinne von 17,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 38,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR aus. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 34,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die RTL-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

