DAX zieht an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Aktie im Blick

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Mittag stärker

20.11.25 12:06 Uhr

20.11.25 12:06 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 33,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
32,80 EUR 0,25 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 33,00 EUR nach oben. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 32,50 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 24.262 Aktien.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Gewinne von 17,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 38,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR aus. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 34,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die RTL-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

RTL-Aktie unbeeindruckt: Neuer CEO gefunden

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

