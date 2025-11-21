RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Freitagvormittag ab

RTL im Blick

Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 32,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 32,40 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,10 EUR nach. Mit einem Wert von 32,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.744 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 16,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 23,75 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,81 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,77 EUR je RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

