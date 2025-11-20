RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 32,35 EUR.

Das Papier von RTL konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,35 EUR. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 32,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.420 RTL-Aktien.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 20,25 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 23,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 26,58 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,35 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je RTL-Aktie.

