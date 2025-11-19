RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger schicken RTL am Mittwochnachmittag ins Plus
Die Aktie von RTL zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 32,20 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 15:48 Uhr 1,7 Prozent. Bei 32,65 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,75 EUR. Zuletzt wechselten 63.194 RTL-Aktien den Besitzer.
Bei 38,90 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,75 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 26,24 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,07 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 34,77 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 12.03.2026 gerechnet.
Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,69 EUR je Aktie.
RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
