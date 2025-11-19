DAX23.172 ±-0,0%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

19.11.25 09:22 Uhr

19.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 31,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
31,50 EUR -0,35 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 31,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.155 RTL-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 22,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,75 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,20 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 34,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

Bildquellen: RTL Group

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
